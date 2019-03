Uuslavastus uurib ohvripositsiooni

Kai Valtna: «Performance'is ei looda fiktiivseid maailmu. Oluline on kohalolu ja vahetu suhtlus publikuga. Meie performance'is teeb kaasa rahvusvaheline seltskond, üks juut, üks venelane ja neli eestlast – nagu anekdoodis. Sellise rahvusvahelise pundi jaoks läheb situatsioon ju väljaspool saali aina huvitavamaks. Kas pole? Me kõik oleme ohvrid. Ohvriks olemine on seisund maailma jaoks end kehtestada. Meie eesmärk on läbi valgustada erinevaid strereotüüpe, näidata erinevaid patroneerivaid suhteid, nii rahvuseid puudutavaid kui ka näiteks tudeng–õppejõud suhet või etendaja-lavastaja suhet.»

Ruslan Stepanov on eesti koreograaf, kes on tantsija ja koreograafina töötanud Vanemuise balletitrupis, elanud ja töötanud Saksamaal Görlitzis ja Berliinis. Artjom Astrov on tuntud teatrimaastikul eelkõige helikujundajana. Ta loob ka eksperimentaalset räpp-muusikat Benzokai nime all ning on plaadifirma Serious Serious üks asutajatest.