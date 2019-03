Selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

Eile kuulutati välja Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade (EMEA) 2019 võitjad, auhindu annab välja Eesti Fonogrammitootjate Ühing. EMEA on ellu kutsutud selleks, et tunnustada neid Eesti muusikavaldkonnas tegutsevaid isikuid, kes ei pruugi olla laval, kuid teevad kõik selleks, et muusikasõpradel oleks, mida ja kus kuulata, vaadata ja osta.

«Ei ole kerge hinnata erinevatel skeenedel tegutsejaid; või siis kumba eelistada: kas esimese eduka rahvusvahelise sammu astunud tegijat või silmapaistvat ettevõtjat koduturul? Seega, valik on alati subjektiivne, kuid võin kinnitada, et kõik auhindade saajad on teinud oma tööd suure pühendumisega ning on need auga välja teeninud,» kommenteeris Mumma.