Statistika: kes käib Eestis teatris?

Selgub, et Eestis on aktiivsemad teatrikülastajad naised, kõrgema haridustaseme ja eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed. Vähemalt 15-aastastest teatrikülastajatest iga teine käib aasta jooksul teatris üks-kaks korda. Nii on kirjas Statistikaameti rahvusvahelise teatripäeva puhul avaldatud blogipostituses.