Tallinnas jõuab lavale Mishima Yukio «Kuldne Tempel»

Loojad alustasid protsessiga 2019. aasta veebruaris, kui käisid Jaapanis, et ammutada inspiratsiooni ja salvestada helisid Kyôto linnas asuvas Kuldses Templis. Lavastus esietendub kevadel 2020.

30. märtsil kell 15.15 on TMW raames Telliskivi Loomelinnakus Velvetis võimalik osa saada lavateose algtunnetusest. Sündmusel astub üles ka Jaapani muusik Koichi Makigami. Sündmus on tasuta!

Koichi Makigami on helilooja, poeet ja muusikaprodutsent ning Shakuhachi (bambusflöödi) mängija rockbändis HIKASHU, mis on tuntud oma virtuoosse vokaalsuse ja väljendusrikkuse poolest. Makigami on ka tunnustatud improvisatsioonikunstnik ja sooloetendajana.