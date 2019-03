Eesti dokumentaalfilmid esinevad taas mainekal festivalil

«Hot Docs on üks Põhja-Ameerika olulisemaid dokumentaalfilmidele keskendunud festivale ning lausa kahe Eesti filmi jõudmine selle kavasse on enneolematu. Rahvusvaheline esilinastus sellise kaliibriga festivalil on kvaliteedimärgiks väljavalitud filmidele ja tunnustus Eesti dokumentalistika kõrgele tasemele,» kommenteeris Eesti Filmi Instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall.