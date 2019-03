Neljapäeval saab Vaal Galeriis näha stseeni Yasmina Reza näidendist

Näitus «Escape room nr. 1» ise on jääb avatuks 6 aprillini. Tohutu kiirusega linnastumine on tinginud eluslooduse taandumise. Maastik, mis peaks korvama ja asendama elusloodust, on selle halenaljakas vari. Inimese sekkumise tagajärjel muutuvad iseenesestmõistetavad elemendid absurdiks.

Maarit Murka (s. 1981) on peamiselt tuntud meisterlike maali- ning graafikateoste poolest, mis tihti kasutavad modellina kunstnikku ennast. Lisaks on Murka tegelenud ka installatsiooni, fotograafia, video, graafika jpm. Ta on omandanud maali erialal bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemias ning magistrikraadi Helsingi Kuvataideakademias ning on lisaks ka Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BFM) stsenaristi eriala magistrant.