Akadeemilises Raamatukogus avatakse Lennart Meri teoste näitus.

Eesti riigipeade hulgas paistab Lennart Meri kirjasõna ja retoorikakunsti valdajana välja oma erakordse eruditsiooni ja espriiga, ta on vaimuaristokraat par excellence. Selle igaveseks mälestuseks on tema kõnekogumikud (1996, 2001, 2007), mille valimikke on avaldatud ka soome, saksa, ungari, inglise ja läti keeles.