Viis aastat tagasi laiali saadetud teates seisis: «Lavatüübina on must kast midagi sellist, mis on avatud kõigile võimalustele ja kus teatriime võib juhtuda millest iganes. Teatrina Must Kast just sellesse usubki – vormipiiranguteta maagia sündi. Teatrisse, mis ei manifesteeri end sõnades, vaid tegudes; teatrisse, mis kasvab koos oma publikuga; teatrisse, mis kunstilisi allahindlusi tegemata võib kõnetada igaüht.»