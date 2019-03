Halastuskallistused Eesti teatris

2018. aasta teatripreemiate nominentide ja laureaatide, aga ka žüriiliikmete nimede nägemine tekitas minuski hämmingut. Kuigi žüriide otsuste kahtluse alla seadmine on sama, mis pärast kaklust rusikatega vehkimine, ei saa ma vaikida. Tunnistan, et žüriidel oli õigus teha täpselt selline valik, mida nad tegid, sest ma eeldan ja usun, et nad lähtusid nähtud teatritöödest, aga ka iseenda veendumustest-maitsest, et nende otsus on aus ning püüab olla erapooletu ja õiglane. Etteruttavalt möönan, et nominatsioone arvestades on laureaatide valikul tehtud minu hinnangul õige ja arusaadav otsus peaaegu kõigis kategooriates.

Nagu alguses ütlesin, ei soovi ma žürii otsuseid kahtluse alla panna. Ja mida aasta edasi, seda keerulisem on ekspertidest koosneva žürii otsust vaidlustada, sest näib, et me elame erinevates teatrireaalsustes. Kardetavasti see ongi tõsi, sest mitte ükski inimene – ka žüriiliikmed ise – ei suuda kõiki Eestis tehtavaid uuslavastusi vaadata. Neid on lihtsalt nii palju: eelmisel aastal Kinoteatri eksperimendina palgalise teatrikriitikuna tööd teinud Alissija skooriks jäi 207 (tuletagem meelde, et aastas on 365 päeva).

Nii lähtuski Jaak Alliku juhitud sõnalavastuse žürii 2018. aasta parimate sõelumisel oma otsust tehes 124 nähtud lavastusest. Aga lisaks sõnalavastustele tehakse Eestis veel muusika-, tantsu- ja balletilavastusi ning ka nn hämarate piiridega etenduskunsti projekte, mida kindlalt piiritleda on mõttetu.

Tobe on siinkohal hakata kurtma, et Eestis tehakse liiga palju teatrit – mis tegelikult on tõsi, sest praegusel ajal on rõhk sageli kvantiteedil, mitte kvaliteedil, tihti tuleb saalist lahkudes nentida, et tegijatel puudus: a) aeg tüki valmis saamiseks, b) piisav eelarve, c) läbi mõeldud idee ja kontseptsioon, d) motivatsioon endast maksimum anda –, sest kui publikut leidub, oleks kõik justkui korras. Ja publik pole kuhugi kadunud: 2017. aastal (eelmise aasta kohta puudub lõplik statistika) jäi külastuste arv 1,2 miljoni juures pidama. Meie väikest rahvahulka arvestades on see ikka uskumatult suur arv.

Aga 2018. aasta teatripreemiate juurde tagasi minnes pean tunnistama, et ei saa aru, miks Eero Epneri, Juhan Ulfsaki ja Mart Kangro «Workshop» on etenduskunsti ühisauhinna laureaat. Õigemini pole küsimus selles, et ma aru ei saa, vaid see on kõnealuse lavastuse suhtes lausa kuritegelik. Tegemist on suurepärase, eelmise aasta ühe parima, huvitavama ja ootamatuma teatritööga, mida hindasid väga kõrgelt ka peaaegu kõik eksperdid Teater. Muusika. Kino. aastakokkuvõttes. Selle lavastuse koht oleks sõnalavastuste aasta parima lavastuse nominatsioonis.