VIDEO. Juhan Ulfsak kutsub inimesi valvsusele

Näitleja ja lavastaja Juhan Ulfsaki tööd tunnustati Eesti Teatripreemiate aastaauhindel kahe preemiaga. Koos Eero Epneri, Mart Kangroga valminud lavastus «Workshop» valiti etenduskunstide ühisauhinna võitjaks, lisaks viis Ulfsak Rakveres peetud tseremoonialt koju Ants Lauteri nimelise lavastajaauhinna, millega tunnustati kuni kümme aastat teatritööd teinud noort näitlejat ja/või lavastajat (alates esimesest lavastusest).

Lavastajaauhinda kätte saades ei piirdunud Juhan Ulfsak kollegide-teatrite tänamisega, vaid esines poliitilise üleskutsega, kus ta manitses saali kogunenud teatrirahvast võitlema vabaduse eest. Ulfsak viitas oma sõnavõtus Ungaris toimuvale. «Ma olen Ungaris töötanud ja näinud, et halvad asjad juhtuvad tasapisi, vaikselt. Kui inimestelt küsida, et mis juhtus, kuidas nii läks, siis nende vastuseks on häbi.»

Ulfsak palus saali kogunenud teatrirahvast olema tähelepanelik ja lisas, et kui järgmine kultuuriminister kannab kaabut ja kiusab väiksemaid, aga suurtel teatrimajadel on kõik hästi, siis tuleb kõigil, eriti just suurtel väikeste eest seista, tuleb kaitsta vabadust. «Tuleb teha seakisa, kui kellelegi liiga tehakse!» ütles Ulfsak oma kõnes.

«Václav Havel ütles, et kui tehakse liiga üksikule, ühele inimesele, kui temalt võetakse vabadus, siis võetakse see kõigilt. Teine mida ta ütles: kunstnik, kes on võitjate poolel, on alati kahtlane.»

Juhan Ulfsaki üleskutse võeti Rakvere teatrimajas vastu pika ja tulise aplusiga.