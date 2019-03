Andrus Vaarik: tuleb investeerida haridusse

Andrus Vaarik ütles, et tal on elus palju kohtuavalt palju õnne ja ta poleks iial arvanud, et ta elu kujuneb nii huitavaks ja et ta on osa eesti kultuurist. «Ma tahaks soovida Eesti rahavale, et õnn ei oleks õnne asi,» ütles Vaarik. Aga kuidas seda teha? «Tuleb jagada rikkust, mida oleme 30 aastaga kogunenud, natuke õiglasemalt. Tuleb investeerida haridusse, haridusse, haridusse.»