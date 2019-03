«Nõrga monumendi» autorid said noore arhitekti preemia

Preemiat annab alates 2008. aastast välja Eesti Arhitektide Liit koostöös Heldur Meeritsa ja reisibürooga Go Travel. Preemiaks on 4500 euro suurune reisitšekk ning võitja loomingut tutvustava kataloogi väljaandmine.

Kommenteerib NAP 2019 žürii välisliige, Delfti Tehnikaülikooli arhitektuuriprofessori Klaske Havik:

Pärast ülikooli lõpetamist ei kulunud kaua aega, kui Laura Linsi ja Roland Reemaa kehtestasid end praktiseerivate arhitektidena, kelle fookuses on avastada ja kombata oma eriala piire.

Laura ja Rolandi töö vundamendiks on arhitektuuri- ja ruumiuuringud, kus nende projektid on sageli kombinatsioon teadusest, kuraatoritööst, makettide ehitamisest ja väikesemõõtmelisest kontseptuaalsest disainist. Noorte arhitektide praktikat võib nimetada peegeldavaks, kus tähelepanelikult uuritakse samaaegselt arhitektuuri tüpoloogiaid, kontseptsioone ja ajalugu.

Laura ja Rolandi näitus Veneetsia arhitektuuribiennaalil 2018, «Nõrk monument», on hea näide reflektiivsest lähenemisest, kus teoreetilist kontseptsiooni on analüüsitud erinevate arhitektuuriprojektide (Tallinna maja tüpoloogia, varajased konstruktivistlikud objektid) ning linnaruumiliste olukordade kaudu. Oma uurimistulemusi esitlesid autorid väikeses Veneetsia kirikus läbi ruumilise sekkumise, mis omakorda pööras pahupidi olemasoleva näituseruumi monumentaalsuse.

Nende kaastöö näitusele «Oma tuba» Eesti Arhitektuurimuuseumis (jaanuar – mai 2019) sisaldab ülidetailseid makette kodustest interjööridest, mille aluseks on autorite tõlgendus 20.sajandi keskpaiga eluruumidest, mida oli kujutatud omal ajal populaarses ajakirjas «Taluperenaine».

Laura Linsi ja Roland Reemaa on oma tööga loonud endale tugeva positsiooni. Teooria on ühendatud huviga materjali ja detailide vastu, rahvusvahelises arhitektuuridebatis osalemine on seotud kohaspetsiifiliste projektide ja analüüsiga. Selle erilise positsiooni tõttu toovad nad Eesti arhitektuuridiskussiooni ja praktikasse uusi suundi. Laura ja Roland õpetavad tudengeid Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonnas.

Kes on Laura Linsi ja Roland Reemaa?

Laura Linsi ja Roland Reemaa alustasid koostööd Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastena. Olles inspireeritud harilikkuses peituvatest võimalustest, loodi 2016. aastal ühine büroo RLOALUARNAD, et jätkata tööd uurimuslike kunsti- ja arhitektuuriprojektidega. Arhitektide kogemuse hulka kuulub akadeemiline töö, näituste loomine ning hoonete ja avaliku ruumi projekteerimine.

Koostöös Tadeas Rihaga kureerisid Roland ja Laura XVI Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti paviljoni «Nõrk monument» ning avaldasid raamatu «Nõrk monument. Pjedestaalialused arhitektuurid» (Zürich:Park Books, 2018). Eelnevate ning käimasolevate tööde hulgas on installatsioon «Composite Countryside» 2016. aasta Veneetsia Arhitektuuribiennaali Balti Paviljonis, EV100 kunstiprogrammi kuuluv näitus «Toimumata jäänud tulevikud» ERMi Heimtali muuseumis ning kutsutud osalus Drawing Matteri arhiivi väljapanekul «Alternative Histories» Londonis. 2018. aastal on Laura ja Roland on külalisõppejõud Eesti Kunstiakadeemia Sisearhitektuuri osakonnas.

Laura Linsi õppis Eesti Kunstiakadeemias ja Rhode Island School of Designis ning omandas magistrikraadi arhitektuuris TU Delftis Hollandis. 2015. aastal asus ta elama Londonisse, kus asus tööle arhitektuuribüroosse East architecture, landscape, urban design ltd ning kus 2017. aastal võttis osa London Summer Intensive kunstiresidentuurist UCL Slade School of Fine Artis.