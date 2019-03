Eesti filmid jõudsid Euroopa suurimale animafilmifestivalile

Lühifilmide põhivõistlusprogrammis linastuvad Chintis Lundgreni «Toomas teispool metsikute huntide orgu», Kristjan Holmi «Elu24» ning Morten Tshinakovi ja Lucija Mrzljaki «Briljantsuse demonstratsioon neljas vaatuses». Esimene neist, «Toomas teispool metsikute huntide orgu», teeb Annecy filmifestivalil rahvusvahelise esilinastuse. Chintis Lundgrenilt on festivalil lisaks Ottawa rahvusvahelise animafilmide filmifestivali jaoks tehtud reklaamklipp.

«Toomas teispool metsikute huntide orgu» tootjad on Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio Eestist, Adriatic Animation Horvaatiast ja Miyu Productions Prantsusmaalt. «Elu24» taga on Eesti stuudio Karabana. Horvaatia-Eesti koostöös valminud «Briljantsuse demonstratsioon neljas vaatuses» Eesti tootjaks on Eesti Joonisfilm.