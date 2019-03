Vennad Põldad astuvad koos lavale kontserdil Põlda X2

Põlda X2 on kahe venna kohtumine laval. Maailmamehed, Londoni Guildhalli Muusika- ja Draamakooli tudeng Heldur Harry ja Soomes tegutsev Johannes astuvad lavale Aidas (Vene tn 14), kus mõnusas õhkkonnas väikese veini ja snäki kõrval esitatakse kuulajatele seda ja teist – kokku on pandud ülichill kava vokaal- ja kammermuusikat: Tšaikovski, Strauss, Schubert, Rahmaninov ja paljud teised vendade hinge pugenud heliloojad.

«Me mõtlesime jah teha sellise kontserdi, mis oleks hästi vabas keskkonnas, kus intiimselt väikses saalis saame me publikuga otse suhelda, oma armastust muusika vastu jagada ja peale kontserti ka ehk ühe rohelise tee jasmiiniga juua,» ütles Heldur Harry. «Oma vennaga lava jagada on muidugi täiesti ülim, laval suhtlemine on täiesti teisel tasandil inimesega, kellega terve lapsepõlve erinevaid krutskeid korraldasid. Ja muidugi on äge saali vaadates näha kauaagseid sõpru, sugulasi ja hea muusika armastajaid. Ma arvan, et see kontsert mekkab maru,» lisas Heldur.