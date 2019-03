Draamateatris esietendub «Nukumaja, osa 2»

Lavastaja Mehsi Pihla: «Hnath on oma näidendi üles ehitanud dialoogidele. Nora peab järgemööda silmitsi seisma talle ema eest olnud teenijannaga, oma mehega ning oma tütrega. Kui Ibseni «Nukumajas» on kesksel kohal naise roll 19. sajandi ühiskonnas, siis Hnath kasutab Ibseni tegelasi, et uurida kas sellisest pere lagunemisest on üleüldse võimalik võitjana välja tulla ning kuivõrd on tegu puhta isekusega.»