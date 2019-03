900 meetrit puhta naudinguni

Ronimine on Alexile meeliülendav, vabastav ja ettekujutus täiuslikkusest. Ronimise ja sellele eelnenud ettevalmistuse jäädvustasid filmilindile Alexi head sõbrad, dokumentalistid Elizabeth Chai Vasarhelyi ja Jimmy Chini, kes said filmi eest nii BAFTA kui ka Oscari. Filmi alguses me veel muidugi ei tea, kas Alex mäest üles saab, küll aga seda, et KUI ettevõtmine õnnestub, on see kõige kõrgem kaljusein, millest tema või keegi üldse ilma igasuguse turvavarustuseta üles on saanud.