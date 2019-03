Raske kõnelda, raske vaikida

Ehkki lugu ja tegevustikku pealtnäha napib – filmi kestusekski on vaid tagasihoidlikud 75 minutit, seega alla poole «Tõe ja õiguse» –, pole sisu sugugi liiga lihtne kokku võtta. Mees (Reimo Sagor) kõnnib talvisel metsaveerel, kuniks mööduv auto ta peale võtab. Kohe selgub, et mees ja roolis istuv naine (Rea Lest) jagavad ühist minevikku, kuid kes nad täpselt on, mis juhtus ning kuhu nad sõidavad, avaneb aegamisi, nappide lausekatkete ja krüptilisevõitu viidete kaudu.