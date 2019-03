Renate Keerd tegi tudengitega lavastuse

See on lavastaja Renate Keerdi esimene koostöö lavakunstikooliga. «Laval on noored näitlejad, kes on vägagi tundlikud ja helged inimesed,» ütleb lavastaja.

Traditsiooniliselt ei soovi Renate Keerd publikule enne saali tulekut algava kohta palju infot jagada, eelistades ka ise publikuna puhta lehe kogemust. Ka seekord poetab ta vaid vihjamisi, et see on lavastus veest, meest ja teest, pluss midagi veel. Tsiteerides klassikuid – saab nii nutta kui ka naerda.

Laval on EMTA lavakunstikooli 29. lennu tudengid Jan Erik Ehrenberg, Ekke Hekles, Simo Andre Kadastu, Martin Kork, Lena Barbara Luhse, Elise Metsanurk, Märten Metsaviir, Maarja Johanna Mägi, Kaarel Pogga, Oskar Punga, Ken Rüütel, Kristiin Räägel ja Oskar Seeman.