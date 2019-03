Suri Agnès Varda

1928 aastal Belgias sündinud Varda filmid, fotod ja kunstinäitused lähtusid kõik peamiselt dokumentalistikast, feministlikest teemadest ning eksperimentaalsest sotsiaalkriitikast. Enamuse aja oma elust töötas ta Prantsusmaal. Tema töödes on olulisel kohal sisemine vabadus ja feminism. Filmiajaloolased on ka täheldanud, et tema tööd on kesksed prantsuse uue laine kino välja kujunemises.