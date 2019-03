Anna Kaneelina tahab enamat

Plaadi algus („This is the Moment“) võtab end natuke liiga jõuliselt kehtestada, justkui peljates, et äkki ei võeta teda muidu piisavalt tõsiselt. Jääb mulje, et ta ise veel päriselt ei usu sellesse, et nüüd tõepoolest see moment käes on. Need mõjud kestavad kuni kuhugi plaadi kolmandikuni, ehkki järjest leevenedes.