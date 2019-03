TMW Live: F# feat. Ivi & Laura

F# on 100 protsenti improvisatsioon, spontaanne, loominguline, elus ja meelelahutuslik. Midagi pole ette valmistatud ega planeeritud, kõik on võimalik. F# murrab kõiki džässitavasid, isegi free jazzi omi, kuna kõik on lubatud – ka popi- või reggaekatkend, kui see tavatseb tekkida. See on džäss kõrgemal tasandil. F# andis 2018. aasta aprillis välja oma kiidusõnu pälvinud debüütalbumi «The Wannsee Punk» Finnish Music Quarterly kirjutas oktoobris 2018 nõnda: «Album on nii organiseeritud ja kõlaliselt mitmenäoline, et on kohati raske hoomata seda, et see sündis läbi improvisatsiooni ja lindistati ühe sessiooni jooksul.» – Jan Erik Holmberg. 2017 sügisel Eestis tuuritades alustati koostööd kahe improviseeriva Eesti lauljaga: Ivi Rausi ja Laura Põldvere. Nii Ivi kui Laura kasutavad elektroonikat (nagu ka pianist Hille ja bassist Huhtala), lisades kõlavärve, kihilisust ja eelkõige improviseeritud teksti. Tulemuseks plahvatuslik ja meelelahutuslik impro-šou, mille tulemusena on kuulajad kogu kontserdi vältel paigale naelutatud.