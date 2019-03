TMW Live: Kadri Voorand In Duo With Mihkel Mälgand

Mihkel Mälgand on üks muusikaliselt aktiivsemaid bassiste Eestis. Koos moodustavad nad duo, mis mängib põhiliselt originaalloomingut häälele, bassile ja klaverile, mis annab ruumi improvisatsioonile ning mida ehivad õhulised elektroonilised efektid. Lüürikaks on nii Eesti luule kui originaaltekstid. Duo on andnud arvukalt kontserte nii Eestis kui ka välismaal, sealhulgas on hiljuti tuuritatud näiteks Hiinas, Ungaris, Itaalias, Inglismaal, Saksamaal, Soomes ja mujal.