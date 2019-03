Juurikas: ERRi võib juhtida robot

Millised oskused on vajalikud, et olla efektiivne telejuht?

See on nüüd selline avalik saladus, aga ega see juhiamet väga raske ei ole. Ei pea olema väga krapsakas ja nutikas. Funktsioon pole ju väga keeruline. Piisab, kui sul on paks tagumikunahk, mis kannatab terve päeva koosolekutel istuda; lehma kannatus, et kuulata kõrgemate ülemuste juttu, ja kõva hääl, et alluvate peale karjuda. Kõik need omadused on robotitel olemas.

Vanasti oli televisioon lahe koht, kus tehti lahedaid asju. Nüüd ta enam ei ole lahe.

Nojaa, aga nad tahavad ju kõik juhiks saada. Keegi ei taha üldplaanioperaatoriks hakata. Teie olete viimane inimene, kes siin majas üldplaanikaameraga töötada oskab. Kõik teised on robotid.

Millal tuleb kauaoodatud seks robotiga?

Euroopa sekkub Eesti siseasjadesse

Euroopa „Parlament“ andis ikestatud rahvastele teisipäeval formaalselt „loa“ lõpetada iga-aastane kellakeeramine. Bilderbergi grupi hääletorud kuulutasid seda kui suurt demokraatia võitu. Et nüüd justkui saab iga „riik“ õiguse ise otsustada, millal ja kuhu ta oma kella keerab. Tegelikult on siililegi selge, kellele siin puru silma aetakse. Tegu on tüüpilise süvariigi-poolse rahva lollitamisega! Brüsseli härradele on ju hästi teada, et kui nüüd ootamatult antakse Eesti riigile õigus ise otsustada, siis lähevad meie tallalakkujatest poliitikud täiesti hulluks ja hakkavad kellasid lausa iga päev ette ja taha keerama. Niisama lihtne siis ongi see süvariigi vandenõu, mida korraldavad illuminaadid, templirüütlid ja reptiilid, kelle tegevust koordineerib George Soros!

Tõesti, mis viga kella keerata, kui puha Rolexid ja Oomegad käe peal. Aga Eestis elab üle 300 000 vaese, kes peavad läbi ajama odavast plastmassist kokkumätsitud võltskelladega, mida ei tohi jumalapärast puutuda, et need ära ei laguneks!

Rohkem kui pooltel eesti inimestel ei pea kellad vastu seda meeletut keeramist mis nüüd „kellakeeramise“ infooperatsiooni mõjuagentide poolt rahvale peale surutakse! Valdav enamus Eesti kellasid hävitatakse, just nagu hävitati talud! Meie maa langeb sügavasse kaosesse ja korralagedusse, mis ongi maailmavalitsejate salaplaan. Nende vandenõu on muuta meie tubli töökas kodumaa samasuguseks hädiseks loodrimaaks nagu Lõuna-Euroopa, kus keegi kella ei tunne, kõik magavad poole lõunani, lehvitavad vikerkaarelippu ja tööd ei tee. No muidugi – kui ausa­telt eesti inimestelt röövida ajataju, kellatundmine ja korraarmastus, küll siis on hea siia võõrtööjõudu sisse tooma hakata Aafrikast ja Süüriast.

Kui süvariigil, meediatööstuskompleksil ja Reformierakonnal õnnestub praegune tasakaalukas kellakeeramine asendada hullumeelse kellakeeramisega, siis need praegused väikesed keeramised on morsipidu võrreldes võimsa keeramisega, mis tänavatel lahti läheb! Mõelge nüüd natuke järele, kuhu te ajate Eestit!