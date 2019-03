Taasavastamas Marie Underit

Kuulakem nüüd neljandat elukümnendit lõpetavat Underit: „Meil unistatakse ekspressrongest ja kiirusest, suurlinna mürinast ja masinaist, naturalismist ning jõhkrusest ja selle all mõeldakse Euroopat. Meil unistatakse Euroopast, kuid see Euroopa ise tahaks lahtieuroopastuda, ta on õnnetu omist masinaist, mis on üle kasvanud elavast inimesest, ta ihkab aeglasemat tempot, et hingetõmmata ja keset ajalikku rühkimist ja lämmatavat materjalismi tõsta silmi igaviku poole. Ülistet masinate müra ei ole suutnud lämmatada inimese hingehäda kõrvaltoone. Ühes materjalismi ainuvalitsusega tuli ka Euroopale kriis: meie däämonlik siseilm ja kosmilis-metafüüsiline ilm üle meie on siiski vägevamad kui traditsionalistlik elukäsitlus.“ Muu hulgas märkab lugeja, et raamatu koostaja ning toimetaja on Underi kirjutamisviisi säilitanud teadlikult autentsena omaaegse keelekasutuse ning sõnakujude poolest.