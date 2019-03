Vikerkaar loeb. Kas maailma on võimalik püüda sõnadesse?

Kummati pole ta kunagi hüljanud oma esialgset kirge – ühiskonna süsteemset eritlust. Sest jah, kutsumuselt on Vooglaid süsteemiteoreetik, tema sooviks pole midagi vähemat kui ühiskond ja inimene selle sees ammendavalt ära kirjeldada. 83-aastaselt on Vooglaid maha saanud oma esimese raamatuga, mis tema ambitsioonidest lähemat aimu annab. Selle eessõna lõpeb kõnekate ridadega: „Varem ma ei saanud seda raamatut kirjutada. Varem ma ei olnud veel küllalt vana” (lk 8).

Vooglaiu raamatust joonistub välja portree inimesest, kes on otsustanud kogu maailma oma mõistevõrku püüda. Üksteise järel võtab ta ära kirjeldada inimese, elu, keskkonna, ühiskonna, kultuuri, hariduse, töö, juhtimise jne. Sealjuures ei väsi ta rõhutamast keele tähtsust maailma mõtestamisel ja juhindub printsiibist, et mõistetel peab olema vaid üks kindel tähendus (lk 10). Tundub, et raamat ongi sündinud frustratsioonist, et keel on Eestis sassi läinud ja mõistetest saadakse erinevalt või valesti aru (lk 19). Tulemuseks on ehedalt isikupärane mõisteleksikon, mis mõeldud Eesti kodanikule maailmas orienteerumiseks.