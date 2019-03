Kelle selja taga on rahvas?

Tänapäeval tehtava teatri puhul ei ole asjakohane küsimus, kas näidendit on ka kaasajastatud. Võib vaadelda esteetikat ja näitlejate tehnilisi võtteid ning hinnata nende uudsust, aga kui lavastaja Kertu Moppel on võtnud ette just Ibseni «Rahvavaenlase», toonud selle lavale Eesti Draamateatris, aimates ette ka sihtgruppi, siis see ongi juba kaasajastamine – alusmaterjali toomine minevikust (või ka tulevikust) tänasesse päeva. Seda on Moppel teinud.