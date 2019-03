In Memoriam: Agnès Varda

Varda kohta on vahel öeldud, et ta suunas oma kaamera alati nende poole, kes tundsid end nähtamatuna. Varda ise on aga öelnud, et ei arva, et tal on olnud karjäär, vaid pigem oli tal maailm. Ja tõsi ta on – dokumentalistika ei ole ju kunagi tegelikult päris neutraalne või objektiivne, ehkki sellelt žanrilt seda justkui oodatakse. Varda filmid püüdsid alati kinni midagi olemuslikku, mis oli tema ümber, kuid tegid seda nõnda, et ühtlasi tuli nähtavale midagi, mida ükski teine inimene poleks sel moel märganud. Filmi(des nähtud) pilk moodustab subjekti ning siin pääsevadki mõjule filmitegija enese maailmataju ning elutunnetus. Ka reaalsus võib olla isiklik.