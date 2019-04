Loo keskmes on edukas astrofüüsik ja tema naine, kes lähevad külla teise astrofüüsiku perele. Mingil põhjusel jõuavad nad kohale päev varem. See on aga alles esimene äpardus, sest ootuspärasest intellektuaalide õhtupoolikust kujuneb hoopis paras peavalu ja pinged jõuavad haripunkti nii tegelaste töö- kui ka eraelus.