Pärdi teosed kõlavad New Yorgis

6. aprillil avatakse New Yorgis uus kultuurikeskus The Shed visuaaletendusega «Pärt-Richter-Reich». Kuraatorid on märkinud, et 2. juunini mängitavas lavastuses saavad kokku kolm suurartisti ning etendus kompab visuaalse kunsti ja muusika ühenduskohti. Esitamisele tuleb kaks teost.