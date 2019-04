Kumus esitletakse raamatut stalinismist

Tallinna Ülikooli Kirjastuselt eestikeelse esmatrükina ilmuv «Stalinismi totaalne kunstiteos» on Ida-Euroopa päritolu kunstiteoreetiku Boris Groysi (1947) kuulsaim teos. Raamat ilmus esimest korda 1988. aastal saksakeelsena pealkirjaga «Gesamtkunstwerk Stalin» ning tembeldati nii Idas kui ka Läänes «liiga vastuoluliseks», et olla «tõsiseltvõetav». Ent nagu murranguliste tekstidega ikka, ilmneb teose tõeline väärtus alles nüüd – 30 aastat pärast selle esmailmumist, mil nõukogude projektist on saamas ajalugu. Näitusel «Sots art ja mood» esitletav raamat on ühtlasi üks olulisemaid Moskva sots art’i käsitlusi tänaseni.