Avastused Tallinna muusikalabürindis

Samuti ei ole TMW-tavaliselt festivalidega kaasnevat tüütut atmosfääri, külastajale jääb pigem tunne, et on saabutud mikrometropoli, kus iga nurga peal toimub eri muusikastiilile pühendatud üritus ning söögipoolise või joogiklaasi taga on mõnus uute juhututtavatega värskeid muljeid vahetada. TMW südames on ikkagi muusika ja see peegeldub ka külastajate keskmisest asjatundlikumas olekus.