Dokumentalisti unistus

Arvestades, et töö filmi kallal algas juba üheksa aastat enne selle linastumist, pole kolm filmiauhinda sugugi liiga palju. Valminud film on täiesti Valteri seiklusrikka elu vääriline ja annab ühtlasi hea pildi eestlaste ees seisnud valikutest II maailmasõja künnisel. Kui Valter on ümbermaailmareisile läks, oli ta juba paraja kaliibriga kuulsus: uudise tema kihlusest avaldas New York Times ning New Yorgi linnapea korraldas Valteri auks vastuvõtu ja kinkis talle linnavõtme. Aga kõige olulisem on see, et Kodak pakkus ümbermaailmareisi jäädvustamiseks kaasa filmikaamera ning rullide viisi värvilist ja mustvalget filmi.