Ta on justkui alati olemas olnud, mistap tuli vähemalt minule üllatusena, kui seda artiklit kirjutades avastasin, et «Osoon» on minust nooremgi – Vikipeedia andmetel läks esimene saade eetrisse aastal 1993.

Seda enam on hea meel, et tegemist ei ole lihtsalt riigi keskkonnahariduse rahast toodetava teleprogrammiga, vaid tõesti suurepärase, elava ja igatpidi hästi tehtud saatega, mis on võimeline oma olemasolu iseseisvalt tõestama. Ning et «Osoon» nüüd ka parima tõsielusaate preemia sai, kinnitab seda veelgi.