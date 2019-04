Televaataja on ära hellitatud

Telesaadete superžürii esimees Jaan Laugamõts ütleb, et Eestis on väga head teletegijad nii telekanalites kui ka väiketootjate seas ja võib-olla on see meie televaatajad isegi mõnevõrra ära hellitanud. «Ollakse liigselt valivaks muutunud. Ühest küljest on ju ainult hea, kui vaatajate ootused sunnivad tegijaid rohkem pingutama, teisalt aga tähendab see, et nii mõnegi saate või sarja eluiga on selletõttu jäänud ülekohtuselt lühikeseks, sest kui vaadatavus kohe tippu ei tõuse, võib see sarjale saatuslikuks saada,» kommenteerib Laugamõts.