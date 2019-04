Kumu ekraani vallutavad koerad

Hollandi režissööri Heddy Honigmanni film «Sõbrake» («Buddy») on südamlik dokumentaalfilm inimeste ja koerte sõprusest, portreteerides kuut juhtkoera ja nende peremehi, kes ilma neljajalgsete kaaslasteta end abituna tunneksid.

Kaiko, Kay, Mister, Utah, Makker ja Missy on treenitud aitama puudega inimesi. Nad on alati olemas ega lahku minutikski oma peremehe kõrvalt, olles neile silmade, käte ja jalgade eest, aga ka lihtsalt trööstijaks, aidates üle saada kõige suurematest muredest.

67-aastase Honigmanni retrospektiive on näidatud Pariisis Pompidou keskuses ja New Yorgi moodsa kunsti muuseumis. Tema filmid «Maa-alune orkester», «O amor natural», «Dame la mano» ja «Igavesti» on kuulunud ka Pärnu filmifestivali kavva.