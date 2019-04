Kädi Metsoja uus tantsulavastus mängib žanri piiridega

«tegeele» on abstraktne koreograafiline põnevik, kus peategelane satub füüsiliselt olukordadesse, kus eelnevalt omandatud kogemused enam ei aita, riskid on enneolematult kõrged ja väljapääs on võimatu, kõik uksed on sulgunud. Tegelikult täiesti võimatu seni, kuni kõik eelnevalt omandatud teadmised on kustutatud. Põnevikule kohaselt harutatakse umbsõlmed loo lõpuks, väline hädaoht on muudetud sisemiseks olemiseks. Kuid veel enne seda tuleb peategelasel teostada katsed ja mõista, kas alla on hirmsam kukkuda kui üles. Uurida, et kui ta pole siin, siis kas ta on seal või pole teda üldse? Inimene, kes sulgeb ukse, pole enam see sama, kes ukse avas.