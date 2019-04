Vaba Lava uus juht on Steven-Hristo Evestus

Vabal Laval on maja nii Tallinnas kui ka Narvas. Tallinna Vaba Lava majas käib teatrimajadeülene üldine ja strateegiline juhtimine ning toimuvad tugitegevused. Lisaks on kummalgi majal oma kohapealne tiim, kes tegeleb teatrimaja igapäevase administreerimise ja toimimisega. Vaba Lava eesmärk on pakkuda väiketeatritele ja vabatruppidele soodsaid arengutingimusi nii Tallinna ja Narva teatrihoonete kui ka mitmesuguste tugiteenuste näol ning arendada rahvusvahelist koostööd. 2018. aastal oli Vaba Lava Tallinna ja Narva teatrikeskuste külastajate arv kokku 70 341, võrreldes 2017. aastaga kasvas see ligikaudu 2200 võrra.