Helevalge lagi on meie nukumajal

«Nukumaja, osa 2» ei ole noore lavastaja Mehis Pihla esimene Ibseni-mäng. Ibsen sobib Pihlale. 2017 esietendus Vanemuises «Hedda Gabler» Brian Frieli tundlikus töötluses. Ka Lucas Hnathi näidend on vaimu- ja väljenduslaadilt hämmastavalt Ibseni-truu. Üks stiilihälve riivas kõrva: paar tühist vägisõna vana lapsehoidja Anne-Marie huulil mõjusid Mari Lille isepäiselt trotslikus ja mõru huumorivarjundiga rollis kohmetult, pealesunnituna. Ei tea, kas selle saaks ajada tõlkija Triin Taela kraesse, inglise ja eriti ameerika sõnapruuk on tiba teist masti kui meie emakeel. Kahtlustan, et idee poolest on Anne-Marie kasimata suu osatav peegeldus Nora kunagisele kangele tahtmisele öelda Torvaldi kuuldes kuradi kurat.