Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses avatakse Saksa kunstnike näitus

Wolfgang Tietze on peamiselt elanud väikeses asulas, kuid kolides Leipzigisse, pidi ta hakkama uuesti defineerima oma suhestumist ümbritsevasse. Tema maaliseeria on juskui lepituse otsimine suurlinnaga, et sulanduda uude paika. Daniela Melzigi tööd on täis õhulisust ning läbipaistvust. Ta kasutab oma töödes ajalooarhiivist otsitud fotosid, mis asetatuna tänasesse päeva moodustavad omapärase filtri. Kristin Meyeri installatsioon «Läbikäidav maal» tegeleb maali ja maailmaga üheaegselt.