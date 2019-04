Viljandis algab naljafilmide festival

Festivalikavas on tänavu kümme filmi, alates klassikalisest Prantsuse komöödiast «Pikk blond mees, must king jalas» (rež. Yves Robert 1972) kuni uhiuue USA räppari Boots Riley terava ühiskonna- ja rassimikriitilise filmini «Vabandust, et tülitan» (2018). Filmid linastuvad eestikeelsete subtiitritega.