Ootamatu ja stiilne harjutus

Kui kirjanikud hakkavad teatrit tegema, siis võib karta kõige hullemat, näiteks luuleklubi oma kõige õudsemas-hardamas väljenduses. Ma ei tea, kas see, et Jan Kaus ning Indrek Koff tõid Raymond Queneau’ raamatust inspireeritult lavastuse lavale koos NO99 taustaga Eva Kolditsa ja Saksamaal Augsburgi teatris töötanud Toomas Tähega, või on põhjus hoopis milleski muus, kuid «Stiiliharjutused» on üks ootamatumaid ja lahedamaid teatritükke, mida mul viimasel ajal on õnnestunud näha.