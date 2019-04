Juhan Ulfsak, Eero Epner ja Mart Kangro annetavad teatri aastaauhinna preemia Feministeeriumile

Feministeerium kirjutas oma Facebooki lehel:

«Meie, Feministeeriumi kollektiiv – Kadi Viik, Nele Laos, Aet Kuusik ja Jana Tšerkasina – täname südamest kõiki, kes on meid nelja aasta jooksul, ja eriti viimaste päevade jooksul toetanud. Südamesse lähevad nii inimõiguseid ja isikuvabadusi nõudvad sõnumid protestiplakatitel, postitused sotsiaalmeedias, vestlused lugejate ja kõigiga, kes meile kaasa elavad.

Me tegutseme teinekord valitsejaid ja võimu kritiseerides, aga eesmärgiga luua koos paremat ühiskonda. Ja mitte kunagi varem pole meid võimulolijad selle pärast ähvardanud. Me osaleme poliitika kujundamises ja probleemidele osutamises vahenditega, mida riik ise ei tee ja mis ei ole ka riigi ülesanne. Kirjutame, toimetame, tõlgime, korraldame üritusi ja oleme olemas üha suurema kogukonna jaoks, kellele on inimlikud väärtused ja vaba ühiskond vältimatud.

28. märtsil teatas üks koalitsiooniläbirääkimiste osapool, et Feministeeriumi ja teiste taoliste vabaühenduste rahastamise otstarbekuse peaks igal juhul üle vaatama. Nagu ütlesime Vabaduse väljakul peetud kõnes, ei astu me üles murest oma organisatsiooni rahastuse pärast. Asi on misogüünias ja vaenus vähemuste vastu, mis on selliste ideede taga.

Pärast rahastuse lõpetamisega ähvardamist juhtus nii, et meiega võtsid ühendust Juhan Ulfsak, Eero Epner ja Mart Kangro, keda eelmisel nädalal premeeriti lavastuse «Workshop» eest Eesti Teatriliidu etenduskunstide ühisauhinnaga. Nad teatasid, et soovivad oma preemia Feministeeriumile annetada.

«Solidaarne on olla lihtne, kui midagi ei ole kaalul,» ütles kommentaariks Mart Kangro. «See on küll kõigest raha, mida me Feministeeriumile anname, kuid siiski on see midagi reaalset, käegakatsutavat. Loodame, et ka paljud teised leiavad võimalusi, kuidas rünnaku all olevaid vabadusi ning nende eest seisjaid toetada lisaks sõnadele ja soojadele tunnetele ka millegi natuke reaalsemaga.»

Workshopi tiim põhjendas annetuse tegemist just teatriliidu aastapreemiaga ka sel põhjusel, et auhinna näol on tegemist poliitilise sümboliga ja iga säärane sümbol tuleb täita ka poliitilise sisuga.