Kultuurkapital: kultuuritoetused vajaksid ühtset e-riigile kohast infosüsteemi

«Eesti kultuurielu rahastamine on olnud viimasel ajal poliitilisel mänguväljal taas teema. Seetõttu on oluline selgelt välja öelda, et eelmisel aastal läbi viidud Praxise analüüsi põhjal võin väita, et sihti kultuurirahastuse korraldamiseks aitab seada ühtse infosüsteemi loomine, mitte poliitilised maitse-eelistused,» võttis Eesti Kultuurkapitali (Kulka) juht Kertu Saks kokku Praxise kultuurirahastuse vaheraporti. «Palju enam vajaksime riigis kultuuri – ja spordi edendamisel selgemat teadmist, kellele, kui palju ja mis eesmärgil toetust on antud. See aitab vältida erinevate kultuuri- ja spordivaldkondade ebavõrdset kohtlemist, nii üle- kui ka alarahastamist. Üheks mõtteks on luua ühtne infosüsteem ja e-lahendused, mis paneks kokku nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka teiste rahastajate toetused ja tagaks läbipaistvuse. Seal hulgas eristaks tegevus- ning projektitoetused.»