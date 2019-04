Narvas näeb Peterburi teatrikunsti

10. mail näitab Vassiljevski teater lavastust «Väikekodanlased». M. Gorki näidendi järgi valminud lavastuses kulgeb tegelaste elu murrangulistes ajaloolistes tingimustes. Traditsioonilise perekonna kriis, põlvkondade vahetus, laste ja vanemate vahelised konfliktid: perekonna mudel on nagu maailma mudel, kus on kaotatud aegade seos. Näidendi keskmes on jõuka linnakodaniku Vassili Vassiljevitš Bessemjonovi perekond. Tema suur maja on alati rahvast täis: abikaasa, tütar Tatjana, poeg Pjotr, kasupoeg Nil ning lisaks üürnikud ja priileivasööjad. Rahu ja üksmeelt aga selles kodus pole. Seisukohad, huvid, kired on fataalselt erinevad...

11. mail esineb Vaba Lava Narva teatrikeskuse laval tuntud Peterburi teater «Prijut komedianta» psühholoogilise komöödiaga «Mees Podolskist». See lavastus on kõigile neile, kes on kogu aeg rahulolematud niiske kliima, igava töö, ükskõikse abikaasa või sünge eluga. Küllap tasub just neil sattuda sellesse samasse politseijaoskonda, kus toimus ka Podolski mehe ülekuulamine, mis meenutab intensiivse psühhoteraapia seanssi, mille eesmärk on aidata kinnipeetul vaadata oma mõttetule elule uue pilguga. Tegelased ise esinevad erudeeritud intellektuaalidena, kellel on suur missioon: seletada, et Moskva magalarajooni tavaelaniku elu on tegelikult huvitav ja ilus.

12. mail toimub teater lastele. Peterburi Suur Nukuteater näitab lavastust «Mu vanaisa oli kirsipuu». Aluseks on võetud Angela Nanetti teos «Mu vanaisa oli kirsipuu», mis kuulub Müncheni rahvusvahelise noorteraamatukogu poolt koostavasse nimekirja «Valged varesed», kuhu on koondatud tähelepanuväärsemad lasteraamatud. Teos on pälvinud mitu Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa kirjanduspreemiat.

«Mu vanaisa oli kirsipuu» — see on teater, mis on inspireeritud peenest irooniast, tõepärasusest ja lüürilisusest, päikesepaistelise ja kärarikka Itaalia värvidest, meenutustest lapsepõlvest ning unistustest tulevikust. Loo peategelane – poiss nimega Tonino – õpib mõistma täiskasvanute maailma: pöörab tähelepanu elu pisiasjadele, tunneb rõõmu maitset ning mäletab kuivõrd sügav võib olla kurbus. Vanaisa Ottaviano juures õpib ta aga jääma lapseks, olema avameelne ja kompromissitu, võtma elu sellisena nagu see on. Ta õpib ilma kartuseta rääkima surmast ning uskuma, et oleme võimelised asju muutma.