SEB publikupreemia pälvisid rahvusooperi solistid Helen Lokuta ning Rauno Elp

«SEB-l ja Rahvusooperil Estonia on tugev ja pikaajaline koostöösuhe. Nii meie töötajad kui kliendid armastavad Estonia teatrit, mistõttu on neil märkimisväärne osakaal parima nais- ja meessolisti valimisel. Võimalusel vaatame ära kõik etendused, seega ilmselt on ka meie töötajate seas tekkinud lemmiksolistid, kelle poolt hääletati. SEB ja Estonia koostöö on mõlemapoolne ning näiteks jõulude eel tegid estoonlased SEB Heategevusfondile kingituse. Teatripere panustas oma väärtuslikku aega ning aitas meil pakkida jõulukingitused, millega valmistasime rõõmu turva- ja asenduskodudes elavatele lastele üle Eesti. Emotsioonid, mida vastastikku saame ja pakume, on alati ehedad!» ütles SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik.

«Artisti kõige suuremaks kiituseks on publiku tunnustus ning mul on väga hea meel, et meie pikaaegne toetaja SEB pank on võimaldanud publiku tänu ja tunnustust artistidele edasi anda,» ütles teatrijuht Aivar Mäe. «SEB panga publikupreemiat antakse välja üheksandat korda, mis on märk teatri ja panga suurepärasest koostööst, mis kestab veel mitmeid aastat,» lisas Mäe.

Helen Lokuta lõpetas 2002. aastal Eesti Muusikaakadeemia ning on õppinud Karlsruhe Muusikakõrgkoolis ja ooperikõrgkoolis. Lokuta on Rahvusooper Estonia solist alates aastast 2001. Lokuta on osalenud solistina mitmete vokaalsümfooniliste suurvormide ettekannetel ja esinenud soololauljana ka väljaspool Eestit. 2005. aastal pälvis Helen Lokuta Pille Lille Muusikute Fondi patrooni Lord Carlisle’i nimelise preemia «Noor muusik» ning 2007. aastal Eesti Teatriliidu aastaauhinna ning Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia 2007 kaalukate lavarollide loomise eest. Aastatel 2011 ja 2015 võitis Lokuta SEB publikupreemia.

Rauno Elp on Rahvusooper Estonia solist aastast 1992. Ta on hinnatud laulja, kelle repertuaaris on palju eriilmelisi baritonirolle nii eesti kui maailma ooperiliteratuurist. Elp on suure menuga kaasa teinud ka vokaalsümfooniliste suurvormide esitustel. 2007. aastal pälvis ta Georg Otsa nimelise auhinna muusikaliselt ja näitlejameisterlikkuselt kõrgtasemel esitatud ooperiosade ja kontserditegevuse eest. Rauno Elp on Eesti Richard Wagneri Ühingu stipendiaat 2006 ja Eesti teatri aastaauhinna 2016 laureaat ooperi «Cardillac» nimiosalise rolli jõulise ja veenva lahendamise eest.