«Sellist plaati ei ole, mida mitte keegi ei osta»

Kirjutasite meie meilivahetuses, et poe sulgemine on palju raskem kui avamine...

Kuna meie ainsal järelejäänud poel hakkas üürileping lõppema ning oli vaja otsustada, kas pikendada seda kolmeks või viieks aastaks – vähemaks pole võimalik –, siis praadisime selle otsusega päris pikalt. Hommikul mõtled, et ei pane kinni, päeva jooksul vaatad müüginäitajaid ning õhtuks jõuad jälle tõdemusele, et pole midagi teha, tuleb ikka kinni panna. See kestis alates novembrist, frustratsioon muudkui kasvas.

Digiajastu on lõplikult kohal, enamik muusikast ei jõua kuulajani mitte füüsilise tootena, vaid läbi voogedastuse. 2018. aasta oli selle äri jaoks kogu maailmas murranguline: kõik märgid näitavad, et füüsiliste helikandjate müük pole enam jätkusuutlik. Kõige enam ületas uudisekünnist suure ja legendaarse HMV-poe kinnipanek Londonis Oxford Streetil tänavu veebruaris. Ennustatakse, et tuleval aastal läheb digitaalne muusikamüük füüsilisest mööda ka Eesti turul. Mis tähendab, et meie poe kulutused kogu aeg ainult kasvavad ning sissetulekud kahanevad. Meil on soov lahkuda väärikalt. Ei tahaks teha nii, et poodi kinni pannes jääksid koostööpartneritele arved ja töötajatele palgad maksmata.