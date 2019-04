Muusikasõprade parim aeg on kätte jõudnud

Eestlased oskavad digimaailmas elada

«Muusika on üldiselt esimene sisuvaldkond, mis on digipöördega edukalt hakkama saanud ja alustab uut kasvu. Ma usun, et Eesti muusikas saabub varsti jälle kuldajastu, sest e-teenustega harjunud eestlased oskavad digitaalses maailmas elada ja selles uusi väärtusi luua,» on muusikatootjate katuseorganisatsiooni IFPI Soome asedirektor Tommi Kyyrä rahul. «Digitaalsete muusikateenuste areng paistab Eestis praegu heal järjel olevat. Muusika digimüük kasvas võrreldes möödunud aastaga 43,5 protsenti ja selle koguväärtus ületas kaks miljonit eurot. Suund on õige ja me usume, et sarnaselt teiste Põhjamaadega viivad voogedastusteenused ka Eestis kogu fonogrammivaldkonna tõusuteele.»