The Black Dahlia Murder tuleb Tallinna esinema

Album on saanud positiivset tagasisidet ka mitmetelt kriitikutelt. Ajakiri Exclaim toob välja, et kuigi tegu on alati olnud muljetavaldava bändiga, kostub viimaselt plaadilt, et meestevaheline koostöö sujub paremini kui kunagi varem. «Palad nagu «Matriarch» tuletavad meelde, miks sa üldse meloodilist death metalit kuulama hakkasid!» kiidab Alternative Press. AllMusicu sõnul tõestab «Nightbringers», et koosseis on suutnud edukalt oma soundi piire laiendada.