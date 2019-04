Jah, tšehhi arsti Tomáše ja tema eluseltsilise Tereza raskeloomulisest suhtest, armukestest, armukeste armukestest, allakäigust ja loobumistest ning Nõukogude okupatsioonist kõnelev „Olemise talumatu kergus“ on suurepärane raamat, mida armastatakse ikka ja jälle tsiteerida ning millest tavatsetakse Eesti raamatuturule aeg-ajalt uusväljaandeid toota, kuid siiski-siiski. Julgen kirjutada, et kes on tuttav vaid Kundera kõige nimekama, kõmulisema ja n-ö meinstriimima (vahest isegi kõige kitšilikuma) raamatuga, ei tea Kunderast õigupoolest midagi.