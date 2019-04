Fotoaken maailma turukultuuri

Turud ei ole pelgalt suur bukett lõhna- ja maitsemaailmast, mis iga gurmaani viib mõtteis rännakutel. Turg on kõige puhtam peegelpilt sellest, milline on ümbritsev ühiskond. Oma reisidel otsib Laura ühiskonna ja inimeste fassaaditagust maailma. Kuigi inimlik võõrastus ning keelebarjäär jäävad tihti võõrast ja oma lahutama, on turg just see kiirtee, mis avab otsijale kohalike mõtte- ja hingemaailma. Hääletoonid, žestid, kehakeel, riietus, kauplemiskombed võivad rääkida inimeste väärtushinnangutest ning tõelisest olemusest rohkem kui esialgu arvata võib.

Näituse toob Solarise aatriumis olevale ekraanile Juhan Kuusi Dokfoto Keskus. Näituse kuraatori Toomas Järveti sõnul on öeldnud, et kui tahad mõnest maailma piirkonnast kiiret ülevaadet, siis käi läbi kohalikust pühakojast, surnuaiast, baarist ja turult. Turud pakuvad reisi-ja fotograafiahuvilisele inimesele rohkelt informatsiooni. Seda nii kohalike toiduvaliku osas, aga ka ühiskonna üldisema korralduse, esindatud rahvaste ning majanduse ja sotsiaalse olukorra kohta. Tuleb ainult osata vaadata ja tähele panna. Laura Toomlaid on oma fookuse suunanud just maailma turgudel toimuvale ning teeb seda läbi siiralt ning empaatiavõimeliselt hinnanguid andmata. Autori käekirjast on näha, et ta jätab inimestele piisavalt ruumi ja aega fotograafi kohaloluga harjuda. Tegu ei ole nö «varastatud» kaadritega vaid nendest on tunda usalduslikku hetke fotograafi ja fotografeeritavate vahel.